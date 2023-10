Biella, Piazza Vittorio Veneto, approvato il progetto per la pavimentazione

Piazza Vittorio Veneto, approvato il progetto per la pavimentazione - Foto archvio newsbiella.it

La Giunta Comunale di Biella di lunedì 16 ottobre ha approvato il progetto esecutivo per la pavimentazione di Piazza Vittorio Veneto, stanziando 150 mila euro.

L’intervento alla pavimentazione è collegato al progetto di riqualificazione ambientale della piazza, per il quale, nel 2021, il Comune aveva ottenuto un contributo di 700 mila euro dal fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo economico ed integrazione in favore dei Comuni confinanti con Regioni a Statuto Speciale.

Il nuovo stanziamento si è reso necessario a seguito dell’aumento del costo dei materiali di pavimentazione. La pietra scelta dall'ente e dai progettisti per dare un nuovo volto alla piazza è quella di Luserna.

Nel dettaglio, il progetto del primo lotto da 700 mila euro trasformerà piazza Vittorio Veneto, tutta l’area davanti ai portici ex Standa, in una zona esclusivamente pedonale. All’interno della somma di 700 mila euro sono previsti 93 mila euro per l’introduzione di un nuovo arredo urbano, con nuova illuminazione pubblica smart di ultima generazione, nuove panchine, passaggi pedonali e una moderna fontana a raso terra.

Niente più bus: nuove pensiline e fermate troveranno spazio lungo la via La Marmora e ci sarà una nuova area dedicata ai taxi nelle immediate vicinanze degli uffici dell’Atl (Azienda turistica locale).