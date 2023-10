A Città Studi si sono aperti i lavori del Forum Biella Creative Cities 2023

Parlare di territorio, ambiente, difesa del suolo, cultura dell’acqua significa confrontarsi anche con la complessità dell’elemento “acqua”, affrontare la questione della sostenibilità in termini ecologico-ambientali, economici ed etici. Questo argomento necessita la massima collaborazione tra tutti per lavorare con l’obiettivo di un cambiamento culturale capace di incidere sulle modalità di consumo e di vita dei cittadini, allineandoci alla visione europea e mondiale dell’acqua come risorsa sempre più da valorizzare. I due giorni del Forum avranno l’obiettivo di tessere nuove relazioni e studiare buone prassi per far fronte ai cambiamenti climatici, in modo che la comunità biellese possa dotarsi di strumenti di controllo e non farsi trovare impreparata. Per il futuro vedo lo sviluppo di un percorso sostenibile, con uno sfruttamento responsabile da parte dell’uomo per non mettere sotto stress l’ambiente".