L'acqua a Sagliano è tornata potabile

Vista la nota trasmessa dal Consorzio Acqua Potabile di Sagliano Micca lunedì 16 ottobre con cui si sono inoltrate le analisi effettuate in autocontrollo dal gestore lo scorso 12 ottobre presso il laboratorio CRAB Medicina Ambiente S.r.l. sit, e considerato che dall’allegato “rapporto di prova” si evince che gli esami di laboratorio effettuati sul campione di acqua prelevata dalla condotta dell’acquedotto hanno dato esito positivo per quanto riguarda la potabilità della medesima, il sindaco di Sagliano Andrea Antoniotti ha revocato l'ordinanza del 25 settembre che dichiarava che l'acqua non era potabile.