A Gaglianico il 50° Giro delle Cascine si veste di tricolore

Il Giro delle Cascine per la sua 50ª edizione si veste di tricolore. Domenica 22 ottobre, infatti, a Gaglianico (Biella) si assegnerà la 42ª edizione del Campionato Italiano ASPMI, ovvero il tricolore delle Polizie Locali e Municipali d'Italia.

Per questo motivo l'evento si sdoppia e l'AS Gaglianico 74 propone 2 percorsi: 5 chilometri certificati, esclusivamente per le donne (valido anche per il titolo italiano Polizie) e 10 chilometri certificati maschile e femminile (valido per il titolo italiano Polizie Uomini), ma chiaramente aperto anche alle donne “civili” che vorranno cimentarsi sulla distanza.

La gara sui 10, infatti, ha doppia valenza in ambito regionale: 15ª prova del CorriPiemonte Strada 2023 e 8ª prova del Gran Prix Piemonte Certificato. Entrambe le manifestazioni sono indette dalla Fidal Piemonte.

Iscrizioni

Per quanto concerne il Campionato Italiano ASPMI le iscrizioni sono già state chiuse da tempo e saranno 80 gli atleti partecipanti provenienti realmente da tutta Italia.

Le iscrizioni al Giro delle Cascine Fidal, invece, scadranno giovedì alle 24 con tariffa agevolata, ma saranno possibili anche domenica mattina sul luogo di partenza con un piccolo sovrapprezzo.

Al momento in cui scriviamo sono un centinaio gli atleti preiscritti, ma è facile prevedere un aumento.

Orari e logistica

Il ritrovo per la consegna dei pettorali ed eventualmente per le iscrizioni last minute è domenica a partire dalle ore 7.30 in segreteria gare. Le iscrizioni sono possibili sino a 10 minuti prima della partenza.

Alle 9.00 la partenza della prova femminile di 5 chilometri.

Alle 10.10 la partenza della gara maschile 10 chilometri

Alle 10.15 la partenza della gara femminile 10 chilometri

Alle 12.00 premiazioni

Luogo di partenza e arrivo il campo sportivo Miller Rava di Gaglianico. Le partenze sono previste nell'adiacente via Marconi; l'arrivo è all'interno dello stadio.

Premiazioni

Per tutti i partecipanti è prevista una medaglia commemorativa. Complessivamente poi verranno assegnati circa 700 euro in buoni benzina ai migliori delle classifiche assolute, come da regolamento pubblicato sul sito gaglianico74.it. Dal 4° classificato in poi verranno premiati i primi tre di ognuna delle categorie Fidal previste.

Come ogni anno verranno assegnati dei premi speciali.

- TROFEO FLAVIA E GIORGIO SCUDELLARO

Alla prima società della classifica a punti della gara K10 (Verranno assegnati tanti punti quanti sono i classificati M/F a scalare di 1 punto fino all’ultimo che avrà 1 punto). Alla 2 e alla 3ª Coppa o Targa.

- TROFEO BARBARA LORENZI

Alla prima società della classifica a punti conteggiando solo le atlete della K10 (Stessa modalità del Trofeo Scudellaro).

- TROFEO ROBERTO FEBBRAIO Al 1° o alla 1ª classificato/a nato/a nel 1974

- GRAN PREMIO ELIO CERRUTI Al 1° e alla 1ª classificato/a tra gli atleti residenti a Gaglianico

- GRAN PREMIO EZIO E IRMA CAPPIO

Al 1° e alla 1ª classificato/a per somma tempi tra il Giro delle Cascine e la Biella-Santuario di Graglia

- TROFEO PRIMO CORBELLETTI

Alla prima donna della classifica 5K e al primo uomo della classifica 10K del Campionato Italiano ASPMI delle Polizie Locali e Municipali d’Italia

- TROFEO ITALO MOI

Al primo ALPINO classificato