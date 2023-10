Cacciatori di cinghiali alla Pichetta? Il PD di Cossato interroga

Il Partito Democratico di Cossato, minoranza in Consiglio Comunale, ha presentato un’interrogazione al Sindaco in merito presunti cacciatori-tutor autorizzati alla caccia ai cinghiali.

“Abbiamo appreso da fonti della stampa – dichiarano Alessandro Cavallotti e Marco Barbierato - di come sempre più spesso si verifichino episodi di presunti sconfinamenti da parte di questi cacciatori-tutor autorizzati alla caccia ai cinghiali sul territorio provinciale, e che uno di questi episodi si sarebbe verificato sabato 14 ottobre presso il campo sportivo di frazione Pichetta a Cossato, durante un evento sportivo che vedeva impegnati bambini e famiglie, allarmati da suoni di spari molto vicini provenienti dal bosco a poca distanza”.

“La versione data ai Carabinieri contattati da qualcuno dei presenti, - continuano Cavallotti e Barbierato - dal caposquadra dei cacciatori tutor, in questo caso, sarebbe stata che i suoni sentiti non sarebbero stati di spari, bensì di “petardi-botti” utilizzati per spaventare gli animali e farli muovere per agevolare la cattura".

Il PD Cossato definisce l’episodio come una battuta di caccia in una zona a ridosso dell’abitato, di una scuola superiore (per quanto chiusa il sabato pomeriggio) e di un campo da calcio frequentato da bambini e famiglie.

Per questo motivo interroga il Sindaco al fine di: “sapere se si sia trattato effettivamente di una sessione di caccia autorizzata nell'ambito dell’attività dei cacciatori-tutor autorizzati dalla Provincia di Biella; se la suddetta attività si sia svolta in zone in cui la caccia è consentita; se ci fossero segnalazioni o avvisi relativi all’attività di caccia limitrofa così da rendere edotta in qualche modo la popolazione della zona, e chi era impegnato in attività sportive, evitando così potenziali rischi; se effettivamente i suoni sentiti dai bambini, dalle famiglie e dai residenti non fossero di spari, ma di petardi”