Cossato, "Forno Romagnolo 2" inaugura lo gnocco fritto: un croccante cuscino dorato (FOTO)

"Forno Romagnolo 2" inaugura lo gnocco fritto: dall’impasto al tagliere di affettati e formaggi, la qualità è un obiettivo che l’attività a conduzione familiare, porta avanti da oltre 11 anni.

Alberto Romagnolo, con l’appoggio della madre Silvana, il 16 maggio 2012 avvia l’attività, ma ha già alle spalle una famiglia di panettieri: alcuni con esperienze trentennali: “Durante la prima fase, i prodotti venivano acquistati e rivenduti presso il nostro locale – raccontano i proprietari – Ma grazie al ricavato della vendita iniziale, abbiamo potuto ampliare il panificio”.

Negli anni successivi, l’esperienza di Alberto, panettiere da circa vent’anni, in compagnia del fratello Fabio, si sono dedicati alla produzione e hanno acquistato macchinari, ristrutturato i locali e rinnovato il forno che utilizzano per la produzione: “Col tempo siamo riusciti a produrre i nostri prodotti da zero e da diversi anni ci dedichiamo alla vendita di pane, pizze e focacce, che vendiamo direttamente al consumatore”.

L’avventura è nata per seguire le orme del padre Giuseppe, che un tempo consegnava il pane in bicicletta, una passione che l’ha portato alla panificazione nel forno di Chiavazza, poi di Pavignano e diffusa ai figli. Oggi Giuseppe svolge il mestiere da 40 anni e ha già trasmesso la sua cultura ai discendenti.

Grazie all’impegno e all’unione dell’esperienza di ciascuno (oltre un secolo di panificazione per la famiglia Romagnolo), un po’ alla volta, l’impresa si è allargata, proponendo formaggi locali e affettati di qualità, per aprire il banco della gastronomia e presentando freschezza a km 0.

Da qualche mese Omar, ragazzo di Modena, ha portato le ricette tipiche emiliane, presentando uno gnocco fritto che non si trova facilmente: fritto in olio di oliva, l’impasto steso su tavola di legno si gonfia sfrigolando, definendo pian piano un cuscino dorato, croccante e leggero, da riempire a piacimento; approvato a pieni voti dagli appassionati.

Sabato 21, dalle ore 10:30 alle 14:00, sarà possibile gustare la novità assoluta, direttamente da chi lo produce in casa e prendere parte all’inaugurazione che prevede taglieri di prodotti locali, accompagnati dall’inconfondibile fragranza dello gnocco fritto emiliano.

Lo staff di Panetteria Romagnolo vi aspetta con prodotti tipici e locali all’inaugurazione, a Cossato, in Via Mercato 40.