"Non solo canzoni" al teatro Don Minzoni a Biella

Uno spettacolo al contrario, quello annunciato e promosso dal CTV per domani 21 ottobre alle h.21 al Teatro Don Minzoni di Biella e intitolato Non solo canzoni.

Un appuntamento artistico che ha l’obiettivo di sorprendere permettendo a Storie di Piazza e il Coro noi cantando di incontrarsi sullo stesso palco e proporre musica e teatro nella stessa serata.

Il coro cossatese Noi cantando, nato nel 1994 ha come obiettivo l’emozione ed è loro il motto: “Emozionarci per emozionare”. Per farlo dedicano la loro energia ad un genere inconsueto per un coro grande come il loro: la musica leggera, e lavorano in modo imprevedibile sui brani scelti, con una cura tale da permettere una liberazione emotiva che rende spettacolare ogni loro esibizione. Dopo il successo della serata di venerdì scorso prima dell’esibizione della Banda Osiris al Micheletti di Cossato, ora creano un’altra occasione di incontro ed emozione.

Storie di Piazza per raccontare alcune storie si avarrà della regia di Manuela Tamietti e della collaborazione di quattro attori: Didì Garbaccio Bogin, Noemi Garbo, Francesco Logoteta e Mohammed Bouraya.