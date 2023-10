Blitz sull’A4, ambientalisti bloccano la Torino-Milano: automobilisti inferociti [FOTO E VIDEO]

È scattato alle 8:30 del mattino il blitz di Ultima Generazione. Gli ambientalisti, una ventina, hanno bloccato in entrambe le direzioni l’autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi dell’ imbocco di corso Giulio Cesare e corso Romania, srotolando uno striscione con su scritto “Fondo riparazione”.

Un’azione effettuata nell’ora di punta. Il traffico è andato subito in tilt, con automobilisti infuriati. Prima del blitz, gli attivisti di Ultima Generazione hanno chiamato i soccorsi per invitarli a effettuare percorsi alternativi.

“Ho deciso di incollarmi alla strada perché voglio urlare quanto posso la mia determinazione per difendere la vita umana. Le forze che vogliono farci morire stanno operando a un certo livello” ha affermato Angelo, incollato alla strada. “Ci dobbiamo organizzare meglio di loro. Ultima generazione chiede il fondo di riparazione, i soldi li devono dare le multinazionali che hanno causato questo danno. Paghiamo con le nostre tasse, paghiamo per essere uccisi. Il governo ci sta avvelenando. Sono qui per i figli che non avrò mai” ha concluso.

I reparti mobili, intervenuti sul posto, stanno sgomberando gli attivisti