Biella: tamponamento in via Cernaia, due feriti, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Altro incidente nella mattina di oggi giovedì 19 ottobre nel Biellese, il secondo a Biella dopo l'investimento di pedone in via Pietro Micca.

La Polizia Locale sta in questo momento effettuando i rilievi in via Cernaia, sotto il muraglione del vecchio ospedale. In quel punto della città sono rimaste coinvolte nel sinistro alcune auto e due persone sono state portate all'ospedale dal 118 per accertamenti.

Attenzione ai rallentamenti.