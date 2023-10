Vigliano, aperto nuovo bando per buoni spesa alimentari

Il Comune di Vigliano ha aperto una nuova fase di erogazione di buoni spesa alimentari in favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

I requisiti sono la residenza a Vigliano Biellese ed un indicatore ISEE uguale o inferiore ad 15 mila euro.

Le domande possono essere presentate esclusivamente on line, al link https://comune.vigliano.bi.it/it-it/servizi-online fino alle alle 12 di venerdì 17 novembre

Il solo possesso dei requisiti per presentare la domanda non determina automaticamente l’assegnazione dei buoni che saranno consegnati al termine dell’istruttoria ai beneficiari, i quali saranno contattati via e-mail o telefonicamente per il ritiro presso gli uffici comunali.