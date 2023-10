Soroptimist Biella, serata all'insegna dell'innovazione con il tema "Cybersecuruty in rete in sicurezza"

Si è parlato di "Cybersecuruty, in rete in sicurezza", nell'ultimo incontro organizzato da Soroptimist Biella martedì 17 ottobre.

Un incontro rivolto a tutti. Obiettivo del Club è quello di proporre un corretto percorso formativo facendo attenzione ai temi dell’innovazione tecnologica e del digitale.

E a parlare di sicurezza informatica per insegnare a come difendersi e non cadere vittime di attacchi social sempre più frequenti è stato il Sostituto Commissario Andrea Andreotti.