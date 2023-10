Raccolta olive: periodo, metodo e curiosità

La raccolta delle olive è un'antica pratica agricola che ha radici profonde nella storia dell'umanità, in quanto è da essa che si ricava una delle prelibatezze della cultura culinaria italiana e non solo, l’olio. Questo processo, che può sembrare semplice, è in realtà una combinazione di tradizione, cultura, innovazione e abilità che porta alla creazione di diverse varietà e tipologie di olio, che in qualsiasi versione è da sempre uno degli alimenti più amati al mondo. Oggigiorno, per raccoglierle, si usano sia metodi tradizionali e artigianali sia metodi che prevedono l’utilizzo di macchine agricole. In questo secondo caso, per garantire un risultato ottimale, è essenziale utilizzare macchine agricole e attrezzi di qualità.

Storia della Raccolta delle Olive

L’origine della coltivazione delle olive risale a migliaia di anni fa, con evidenze che suggeriscono che gli antichi egizi e i popoli del Mediterraneo fossero tra i primi a occuparsene. Le olive sono state una parte essenziale dell'alimentazione mediterranea per secoli e hanno svolto un ruolo significativo nella cultura e nella mitologia di molte civiltà antiche.

La raccolta delle olive, in particolare, è stata una pratica che ha resistito al passare del tempo. Già gli antichi Greci e Romani svilupparono diverse tecniche per raccogliere le olive in modo efficiente.

Tecniche moderne di raccolta delle olive

Mentre le tradizioni della raccolta a mano persistono, l'agricoltura moderna ha introdotto alcune innovazioni nella raccolta delle olive per aumentarne l'efficienza dell’intero processo, che si svolge generalmente nei mesi di Settembre e Ottobre, all’inizio del periodo autunnale.

Tra i metodi moderni rientra l’uso di scuotitori meccanici, strumenti che agitano gli alberi in modo da far cadere le olive sul terreno. Questo metodo è più veloce rispetto alla raccolta manuale ma richiede attrezzature specializzate.

Queste macchine sono dotate di bracci o scuotitori che fanno vibrare le fronde degli alberi, facendo cadere le olive sul terreno. Gli agricoltori possono regolare l'intensità delle vibrazioni per adattarsi alle diverse varietà di olive e ai livelli di maturazione. Questo metodo è noto per la sua efficienza ed è ampiamente utilizzato nelle regioni con grandi estensioni di oliveti.

Alcuni produttori di olio utilizzano invece macchine che raccolgono le olive passando con rulli sotto gli alberi. Queste macchine passano sotto gli alberi e, grazie alla rotazione dei rulli, le olive vengono staccate dagli alberi e raccolte in un serbatoio. Questo metodo è particolarmente adatto per terreni pianeggianti e offre un'alternativa efficiente alla raccolta manuale.

Semoventi per la raccolta delle olive

L'industria dell'olio d'oliva è in costante evoluzione, e una delle più significative innovazioni è l'introduzione dei semoventi per la raccolta delle olive. Questi veicoli specializzati stanno trasformando radicalmente il processo di raccolta, aumentando l'efficienza e riducendo i costi.

I semoventi per la raccolta delle olive sono infatti mezzi equipaggiati con diverse tecnologie per raccogliere le olive dagli alberi. Questi sistemi includono bracci o scuotitori che fanno vibrare gli alberi, facendo cadere le olive su una rete o un sistema di convogliamento. Questo metodo è efficiente e riduce notevolmente la necessità di raccolta manuale.

Inoltre, alcune semoventi utilizzano un sistema di aspirazione ad aria per raccogliere le olive direttamente dagli alberi. Questo metodo è delicato e ideale per olive mature e di alta qualità.

Infine, esistono in commercio semoventi dotate di telecamere e sensori che identificano le olive mature e le raccolgono in modo selettivo, lasciando quelle immature o danneggiate sugli alberi.

Tuttavia, l'innovazione non si ferma mai, e un ulteriore nuovo approccio sta guadagnando popolarità tra gli agricoltori: il kit di raccolta composto da pinza ed ombrello.

Il kit di raccolta con pinza ed ombrello è un sistema progettato per semplificare la raccolta delle olive direttamente dagli alberi.

Questi due strumenti lavorano sinergicamente per raccogliere le olive in modo efficiente ed evitare danni al frutto.

La Pinza, detta anche pettine meccanico, è progettata per afferrare con delicatezza le olive dagli alberi. Inoltre, è dotata di denti o pinze che si aprono e si chiudono per catturare le olive mature. La pinza può essere manovrata manualmente o essere motorizzata per una maggiore efficienza.

L'ombrello, invece, è posizionato sotto l'albero e serve a catturare le olive che cadono dalla pinza o dal pettine meccanico. La rete dell'ombrello impedisce alle olive di toccare il terreno, evitando così la contaminazione da impurità o detriti.

Vantaggi della raccolta con mezzi agricoli

La raccolta delle olive è una fase critica nella produzione dell'olio d'oliva di alta qualità. Olive mature e sane producono un olio più aromatico e saporito. Una raccolta accurata e tempestiva è essenziale per ottenere il miglior risultato possibile.

La raccolta delle olive con mezzi agricoli rappresenta dunque una svolta significativa rispetto ai metodi tradizionali di raccolta manuale. Questa evoluzione è stata guidata dalla necessità di aumentare la produttività, ridurre i costi e garantire una raccolta efficiente in tempi limitati.

Tra i vantaggi della raccolta attraverso macchine agricole rientrano:

Efficienza: la raccolta con mezzi agricoli è notevolmente più veloce rispetto alla raccolta manuale, consentendo agli agricoltori di raccogliere grandi quantità di olive in un periodo di tempo più breve;

Costi ridotti: sebbene l'acquisto e la manutenzione delle macchine agricole richiedano un investimento iniziale, nel lungo termine, la raccolta meccanizzata può ridurre i costi complessivi rispetto alla raccolta manuale, specialmente in grandi oliveti;

Minore fatica fisica: la raccolta manuale delle olive può essere estremamente faticosa e richiedere sforzi fisici considerevoli. L'uso di macchine agricole allevia questo peso sugli agricoltori.

Sfide e Considerazioni

Nonostante i numerosi vantaggi, la raccolta con mezzi agricoli presenta alcune sfide. Ad esempio, è importante regolare attentamente l'intensità delle vibrazioni o dei rulli per evitare danni alle olive o agli alberi stessi. Per questo, è bene affidarsi a venditori esperti e che abbiano nel catalogo prodotti dei mezzi dotati di alte prestazioni, scongiurando ogni eventuale danno al prodotto.