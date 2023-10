I ragazzi del Centro diurno dell’Anffas al Rifugio degli Asinelli, FOTO

“Da tempo i nostri ragazzi frequentano periodicamente la struttura - aggiunge Manavella -. In quest’ultima occasione i ragazzi erano accompagnati dai familiari. L’obiettivo era anche di far conoscere meglio il lavoro dei nostri operatori, in questo caso in sinergia con il personale del Rifugio. Inutile aggiungere che i ragazzi e le ragazze del Centro si siano divertiti tantissimo, grazie alle numerose attività legate agli asinelli”.