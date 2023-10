Meteo, è allerta gialla nel Biellese

Il sole e le giornate con il cielo azzurro intenso almeno per questi giorni ci hanno lasciato e sono arrivate le nuvole che nelle prossime ore porteranno anche pioggia intensa.

L'Arpa oggi giovedì 19 ottobre ha diramato il bollettino meteo con validità 36 ore che prevede allerta gialla nelle nostre zone sia per la giornata di oggi che per quella di domani per rischio idraulico e/o idrogeologico.

Mentre è allerta arancione per rischio idrogeologico su Valli Varaita, Maira, Stura, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia: possibili esondazioni di corsi d'acqua secondari e attivazione di fenomeni di versante