Taekwondo, ASD New Generation al regionale piemontese

16 atleti della New Generation Taekwondo hanno esordito nella prima gara rompi ghiaccio della stagione, il Campionato Regionale di combattimento tenutosi a Piossasco (TO) domenica 15 ottobre.

La rosa di atleti ha visto, per la prima volta sul campo, anche la categoria Master (over 35 anni), il regionale piemontese ha infatti aperto le porte anche a questa categoria, in passato limitata solo a gare di livello nazionale e internazionale, la società ha partecipato con due atleti su questa categoria.

Con 14 società in gara e circa 200 atleti, la New Generation ha conquistato un medagliere di 2 ori, 6 argento e 3 bronzi, cui si aggiungono due amichevoli vinte che non concorrono al podio. "Sono soddisfatto delle prestazioni viste in gara: tutti gli atleti, dal più giovane al meno giovane, qualcuno ai primissimi esordi, abbiamo visto tutti votati all'attacco e con voglia di confronto, stiamo lavorando molto anche sulla tecnica. Nonostante ritengo che siamo stati un po' sfortunati sui sorteggi e l'assenza di atleti avversari nelle categorie dei nostri ragazzi, abbiamo visto in tutti gli ingredienti necessari per proseguire in questa direzione". Il commento del Direttore Tecnico Stefano Moi.

Gli atleti in gara, provenienti dalle province di Biella e Vercelli: Gaetano Bellardita (cat. Master), secondo posto in categoria (Argento); Giorgio Moi (cat. Master cinture nere), amichevole; Gaetano Bellardita (cat. Master cinture nere), secondo posto in categoria (Argento); Orsola Hellen Righi (cat. Cadetti), primo posto in categoria (Oro); Gabriel Spano (cat. Cadets), primo posto in categoria (Oro); Margot Avondo (cat. Cadets), secondo posto in categoria (Argento)Aurora Bevilaqua (cat. Cadets), terzo posto in categoria (Bronzo); Elena Bozzo (cat. Cadets), secondo posto in categoria (Argento); Bassem Douhabi (cat. Kids), amichevole; Eduardo Sava Dragos (cat. Kids), secondo posto in categoria (Argento); Ivan Buccoliero (cat. Kids), terzo posto in categoria (Bronzo); Edoardo Morino (cat. Children), secondo posto in categoria (Argento); Dina Ferraris Potino (cat. Children), secondo posto in categoria (Argento); Mirko Di Ruocco (cat. Children), terzo posto in categoria (Bronzo).

Presenti e pronti a gareggiare anche Liam Bertoloni e Yuri Carollo, purtroppo non è stato possibile per assenza di atleti nelle loro categorie