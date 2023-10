Squash, grande divertimento al 20° Trofeo Csain Biella

Grande squash e, come sempre, gran divertimento al 20° Trofeo Csain Biella magistralmente organizzato e gestito dalla ASD Biella squash.

Giusta e vincente si è rivelata l’idea di posticipare l’evento a questo week end, proprio in occasione della giornata mondiale dello squash (Squash World Day) e proprio nel giorno in cui il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha reso noto di aver ammesso lo Squash alle prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Una notizia che tutti gli squashisti aspettavano da decenni, un sogno che finalmente e giustamente si avvera, il giusto tributo ad una disciplina fatta non solo di sudore e fatica ma anche di tanta tecnica e tattica, oggi anche estremamente spettacolare grazie alle innovative tecniche di riprese video.

Ma torniamo al nostro evento, al Centro Sportivo Pralino che ha visto 17 giocatori sfidarsi senza sosta tutto il giorno per aggiudicarsi i trofei messi in palio dal Comitato Provinciale Csain presieduto da Pierfranco Gilardino e dei bellissimi premi messi in palio da un pool di sponsor locali: Birra Menabrea, Acqua Lauretana, Natural Boom e Double AR / Salmig, tutti da sempre generosamente al fianco ed a supporto delle iniziative del sodalizio biellese. Splendida giornata di sole e clima mite e piacevolissimo, ideale sia per chi assiste e per chi deve dare l’anima sul campo. Ed alla fine degli incontri è Roberto Antonacci a salire sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale col punteggio di 3-0 Luca Di Bernardo.

La finale di consolazione per il terzo posto è una questione di famiglia tra i fratelli Corrado e Riccardo Casalvolone con il secondo che riesce ad avere la meglio sul “Pres” dopo una lunga sfida di 5 games, che ha visto grande equilibrio sino all’ultimo game, allorquando il “Pres” ha dato fondo anche alle ultime energie residue. 3-2 il punteggio finale in attesa della prossima occasione di rivincita! Per il 5° posto la sfida è tutta torinese: alla fine è Ivano Bellosguardo a spuntarla sul conterraneo Sergio Pomero, mentre per il 9° posto è Marco Andrea Abastante a dover sudare le proverbiali sette camice (in questo caso magliette) per riuscire ad avere la meglio su Vittor Davide Frison (3-2 il punteggio finale).