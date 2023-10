Boxing Club Biella prepara l’incontro professionistico 6x3’.

Un fine settimana impegnativo per la società biellese Boxing club Biella, che in preparazione dell’evento di sabato 28 Ottobre, sta testando i ragazzi dando la possibilità di esibirsi sul ring, fuori casa, con le difficoltà aggiuntive che implica. Per l’occasione gli atleti, condotti dal Tecnico Campanelle, hanno ben figurato, ottenendo un pareggio per Rinaldi e una sconfitta per Neggia Matteo, al suo 17 match, che ha visto sfumare una vittoria certa, a seguito di un problema respiratorio.

Senza dubbio l’esperienza accumulata in allenamento abbinata alla possibilità di combattere, che la società Biellese può garantire ai pugili, fa sì che la crescita sia velocizzata e la soddisfazione sia dei maestri che degli atleti sia sempre maggiore.

Ora tutto in stand-by in preparazione dell’ultimo evento dell’anno che la Boxing club Biella si appresta a definire, accogliendo una squadra svizzera: ben 7 atleti della squadra organizzatrice e un vero incontro professionistico farà emozionare il pubblico.