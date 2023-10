Il PD raccoglie le forme a favore di un salario minimo, ecco dove

"È un primo passo per dare dignità a quei lavoratori che nonostante abbiano un occupazione non riescono ad avere di che vivere dignitosamente", commentano gli organizzatori. Ad oggi sono state raccolte oltre 100 firme che si sommano alla oltre 400 mila raccolte attraverso il sito.

La proposta di legge unitaria delle opposizioni fa due cose fondamentali e riguarda dipendenti e autonomi:

1. rafforza la contrattazione collettiva, perché fa valere verso tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: in questo modo si contrastano i contratti pirata.

2. Fissa una soglia di 9 euro lordi all’ora come minimo tabellare, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento.

Dove saranno i banchetti nel biellese?

a Cossato mercoledì 18 ottobre al mattino al mercato;

a Biella, venerdì mattina 20 ottobre in Piazza XXV Aprile a Chiavazza e in via Italia angolo via Gustavo di Valdengo nel pomeriggio di sabato 21 ottobre;



a Ronco Biellese venerdì 20 ottobre al mattino in piazza Vittorio Veneto;



a Pray giovedì 26 ottobre al mattino al mercato.



Continua inoltre il tesseramento al PD per l'anno 2023.