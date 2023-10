Candelo Città Possibile: "Non siamo più convinti sull'utilità regolamento DECO"

Nel consiglio comunale di giovedì 28 settembre, in cui è entrata ufficialmente in carica cone consigliere Cristina Piacenza, si è discusso molto di questioni di bilancio e di spese legali molto elevate sostenute dal Comune per una casa con la società di distribuzione del gas...soldi spesi in avvocati tanti, ma senza risultati.

Abbiamo posto, in particolare, attenzione sul bilancio consolidato del 2022 che raggruppa i bilanci del Comune con quelli delle Società partecipate da cui è emerso che la Società SO.RI.SO. che gestisce il servizio mensa scolastica e non solo, ha chiuso con una perdita di più di 46.000,00 Euro.

Ciò ovviamente preoccupa, in quanto se oggi la perdita derivante dell'inflazione e dagli aumenti generalizzati delle derrate alimentari e dell'energia dovesse riproporsi nel 2024, sarebbe un grande problema per il Comune di Candelo e gli altri soci e anche per le famiglie candelesi - che se è vero che nel 2023/2024 come confermato dall'assessore al bilancio dopo nostra precisa domanda, non vedranno aumenti,-non è detto che ciò non avvenga più avanti.

Altro argomento dibattuto è stato quello dell'aggiornamento del regolamento DECO ovvero la Denominazione Comunale di Origine, una sorta di "marchio" comunale per prodotti, eventi, attività locali. Questa denominazione è stata attivata nel 2016 e sino ad oggi abbiamo scoperto che nessuna attività/prodotto locale ha fatto richiesta per ottenere questo riconoscimento. Se non ci sono state richieste in 7 anni, pensiamo che ciò sia dovuto anche ad una mancanza di idonea pubblicità all'iniziativa nonché una mancanza di informazione sulla sua reale utilità pratica. Noi abbiamo espresso voto favorevole pensando che questa iniziativa possa servire per riconoscere le piccole eccellenze locali, ma crediamo che non aver dato adeguata informazione in questi anni, non è un buon segno da parte di una Giunta che dice di voler puntare su turismo e promozione del territorio e invece tiene per anni nel cassetto questo regolamento senza darne attuazione.