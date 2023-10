Jimmy’s il nome di un’icona che ritorna attuale: tutti i sabati, musica e divertimento.

Ritornano le serate al Jimmy’s con una ventata di freschezza: tutti i sabati ballo e musica. A un passo da casa offre la possibilità di divertirsi in compagnia, passare una serata fra amici e prenotare un tavolo o uno spazio riservato.

Da quest’anno le serate occasionali chiudono i battenti, per aprire le porte all’appuntamento fisso: tutti i sabati sera, a partire dalle ore 22:00. Per ogni appuntamento sarà presente un DJ diverso, che darà il suo personale tocco artistico, capace di accontentare tutti i gusti. La playlist presenta una selezione musicale variegata, dai successi intramontabili, alla più moderna musica commerciale.

Il locale versatile, offre la possibilità di prenotare un tavolo o prenotare un privé o un’area riservata, dedicati a compleanni, feste e occasioni speciali, per festeggiare in comodità, rimanere più appartati o scatenarsi in pista. Vicino a casa e ai propri amici, divertirsi non è mai stato così semplice.

Dai grandi successi alle hit del momento, tutte le settimane: la notte del divertimento.

Per info e prenotazioni: 366.444.4405.