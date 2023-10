1973- 2023: il Circolo Tennis Sandigliano, 50 anni! FOTO

-“L’anno millenovecentosettantatre, il giorno ventotto del mese di maggio, in Comune di Sandigliano, in una sala al primo piano della Casa Parrocchiale, sita in Piazza Don Minzoni numero 14, alle ore 21e minuti trenta...”-

Sono le prime righe scritte, sull’Atto Costitutivo dell’ ASSOCIAZIONE “CIRCOLO TENNIS SANDIGLIANO”, firmato da 22 soci fondatori, accomunati dal desiderio di avvicinare al mondo della disciplina sportiva del tennis i giovani e le loro famiglie e di renderlo accessibile a tutti.

1973 – 2023, una bella partita lunga 50 anni, un traguardo decisivo che determina la vittoria non di un singolo atleta, ma del CIRCOLO TENNIS SANDIGLIANO, dove prevale tra i suoi soci il senso di appartenenza e non l’agonismo.

L’esibizione sportiva di SABATO 14, organizzata dal team del circolo, in occasione dell’Anniversario, è stata seguita da un pubblico interessato e attento.

I maestri Giorgia Veronese, Valeria Mantegazza, Lorenzo Lanza e l’atleta Davide Gremmo, nel doppio misto hanno regalato momenti di gioco spettacolari. Gli atleti della PHB (polisportiva Handicap Biellese) hanno giocato un doppio e un singolo di alto livello con Carlo Brignoni ex campione italiano categoria FISDIR, contro il tesserato Vietti ex campione mondiale categoria C21. Il pomeriggio dedicato all’esibizione sportiva si è concluso con i giovani atleti di terza categoria.

I festeggiamenti sono poi continuati a Cascina Era, dove alle ore 18, si è tenuto il convegno condotto da Daniela Fresc, seguito da un pubblico numeroso.

Gianfranco Zucconelli, Direttore Sportivo del Circolo dal 1997, per i soci “Zucco”, ha raccontato e ricordato i progetti e le opere realizzate nel tempo, di nuovi spazi e servizi, i successi, gli imprevisti, gli incontri importanti che hanno contribuito a creare la storia del Circolo. Da 13 anni gestisce il CTS, con la moglie Lorena.

Importante, è stata la testimonianza del dottor Fabrizio Gariazzo, uno dei primi soci fondatori, entrato al CTS con 21 anni di età. All’epoca con 21 anni non si era ancora maggiorenni e sull’atto costitutivo dovette firmare il suo papà. -”Sono stato in carica, come presidente del CTS per 25 anni. Nel 1973, il tennis era considerato come una perdita di tempo e denaro. Iniziai a giocare a tennis, grazie alle indicazioni del libro scritto da Gianni Clerici:”Il Tennis Facile” e i miei amici, mi prendevano in giro-racconta il dott. Gariazzo- Tutti dovrebbero praticare qualche attività sportiva, ad ogni età, perché fa bene alla salute sia fisica che psichica”.

L’ambiente del Circolo Tennis Sandigliano è prima di tutto familiare, accogliente e inclusivo e lo hanno ricordato tutti.

Gli scavi e la realizzazione dei primi due campi in terra, progettati nel 1973, furono possibili grazie alla concessione del terreno di proprietà della Parrocchia di Sandigliano, dal Parroco di allora, Don Bricarello,Nel 2012 grazie alla collaborazione con Don Mario Parmigiani, Parroco della Chiesa Parrocchiale di Sandigliano, si è ricordata la realizzazione del terzo campo in resina. Il Presidente del Circolo, oggi in carica, Eraldo Rondo Spaudo, inizia a frequentare il Circolo proprio nel 2012 e contribuisce con il suo lavoro alla realizzazione del terzo campo.

-“Ho giocato a calcio per 35 anni e mai avrei pensato che un giorno mi sarei ritrovato con una racchetta in pugno. Al circolo, ho conosciuto Serena, mia moglie, e dal nostro incontro è nato il nostro bimbo, Francesco”- racconta il Presidente-.

Emozionante, il momento in cui il suono delle voci in sala è stato interrotto dal tamburo del musicista Gualtiero Giachetti e atleta PHB e dalle parole della Maestra Giorgia Veronese: -“Quando le palline cadono in campo, ricordano il battito del cuore TUM TUM TUM”-.

Il Sindaco di Sandigliano, Mauro Masiero ha voluto esprimere con un breve discorso e con la consegna di una targa di riconoscimento al Presidente, la stima e i suoi personali ringraziamenti e dell’intera Giunta al Team del Circolo Tennis Sandigliano, per il lavoro svolto negli anni e per tutte le iniziative sportive rivolte ai giovani e alla comunità.

Tra gli ospiti, il dott. Claudio Pivotto, delegato provinciale e consigliere regionale FITP, che nel suo intervento ha rivolto i complimenti al Circolo per gli ottimi risultati ottenuti e per essere riuscito a raggiungere i primi posti in Piemonte, nel rapporto tra il numero di tesserati e di campi omologati. -“Sono felice di essere presente in occasione del 50° Anniversario -racconta Claudio Pivotto- sui campi del Circolo Tennis Sandigliano ho imparato a giocare a tennis da ragazzo. Lo sport ha bisogno di realtà virtuose come questa e delle sue attività portate avanti con impegno e passione.”-

Sono tanti anche i successi internazionali degli atleti, della PHB (polisportiva handicap biellese), affiliata FISDIR. Dai primi anni 2000, la preziosa collaborazione e condivisione dei campi del CTS, con gli atleti di PHB, rende possibile i loro allenamenti e la formazione delle squadre, sotto la direzione sportiva della Presidente Fioretta Clerico.

Il Circolo Tennis Sandigliano, da ormai mezzo secolo sostiene le attività sportive e promuove l’aggregazione sociale giovanile mettendo in risalto gli aspetti più concreti e veri della passione per lo sport, organizza tornei giovanili, open e sociali. -“Il mio primo ingresso al circolo è stato nel 1993, mi auguro è di festeggiare ancora e per molto tempo traguardi così importanti che danno lustro al tennis e al nostro territorio biellese- ha raccontato Gianfranco Zucconelli- I soci aumentano e i bambini crescono e mi piace ricordare l’importante risultato raggiunto con la squadra femminile di serie B che negli anni novanta sfiorò l’ingresso tra le prime quattro squadre italiane”.

La serata si è conclusa a Cascina Era con la cena e la festa dedicata ai soci.

Oggi 2023, il Consiglio Direttivo è composto da:

Eraldo Rondo Spaudo, Presidente; Pierluigi Delledonne, il vicepresidente; Tiziano Siviero Tesoriere; Silvano Piacenza, Elda Allera Longo, Serena Kraja, Consiglieri.

Il Direttore Sportivo a nome di tutto il Consiglio Direttivo e di tutti i soci, ringrazia tutti i partecipanti e le aziende che offrono un importante supporto al club: FTR, Forniture Tessili Riunite S.p.a.: Delledonne Trasporti; Rammendatura Baù; Dezzuto di Dezzuto David. Si ringrazia DF Eventi & Comunicazione, Cascina Era e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento.









Circolo Tennis Sandigliano, via Papa Giovanni, 12 Sandigliano (BI) Tel . 015 691521 tennis.sandigliano@gmail.com