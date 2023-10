Clima: Pichetto ai giovani di Youth4Climate, "ognuno fa la differenza"

"Attraverso Youth4Climate, l'Italia è fermamente impegnata a sostenere un processo virtuoso per i giovani, soprattutto per quelli provenienti dai Paesi più vulnerabili". Lo ha detto, aprendo i lavori della seconda giornata di “Youth4Climate: Sparking Solutions 2023” in corso a Roma, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. "Vogliamo assicurarci - ha aggiunto - che non si tratti solo di promesse, ma che le azioni che intraprendiamo insieme abbiano un impatto reale e misurabile nella lotta alla crisi climatica, con risultati concreti attraverso l'attuazione di progetti significativi".