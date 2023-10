Collisione tra due auto, una conducente in ospedale per accertamenti - Foto Mattia Baù per newsbiella.it

Solito incrocio tra via Piave e via Trento ed ennesimo incidente per una mancata precedenza. Nulla di grave e rilievi a cura della Polizia intervenuta sul posto. Una conducente è stata condotta in ospedale in codice verde per accertamenti.