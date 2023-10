20 bombole di gas abbandonate a Quaregna Cerreto, la segnalazione di un cittadino,FOTO

"Ero a passeggio lungo via Quintino Sella con il mio cane, quando mi è caduto l'occhio su di un gruppo di ragazzi che erano seduti su dei gradini, fumavano e gettavano a terra i mozziconi, che poi ho visto che cadevano proprio vicino a una ventina di bombole del gas che si trovavano fuori da un locale chiuso da mesi - racconta Massimo Marangon, cittadino di Quaregna Cerreto oltre che consigliere comunale - . Mi sono spaventato, e ho chiamato il 112. Nulla di più. Poteva capitare una catastrofe".

Il fatto è accaduto ieri martedì 17 ottobre. "Fortunatamente in poco tempo sono arrivati i Vigili del Fuoco - prosegue Marangon - e le hanno portate via. Nel giro di 30 minuti delle bombole non c'era più traccia. Ho semplicemente fatto il mio dovere da cittadino, era un potenziale pericolo per tutti. Le bombole erano praticamente vuote ma il pericolo resta sempre".

A interessarsi della questione è stato anche il sindaco Katia Giordani. "Ero al corrente dell'esistenza di quelle bombole - racconta -. Avevo già avvisato chi di dovere, ma trattandosi di una proprietà privata, la trafila è stata lunga, e a breve sarebbero comunque state portate via".