Violenza contro le donne: gli "Uomini in scarpe rosse", fanno un appello per un flashmob a Torino

Gli “Uomini in scarpe rosse” scendono di nuovo in strada contro la violenza sulle donne, organizzando un nuovo flashmob tutto al maschile per le strade di Torino.

Per realizzare un’azione che sia d’impatto e scuota le coscienze, vogliono essere tanti e lanciano quindi questo importante appello.

Stiamo reclutando uomini che abbiano a cuore il tema della violenza sulle donne, per farli diventare “Uomini in scarpe rosse”, in vista della marcia che faremo nel capoluogo di regione, Torino, il prossimo 26 novembre, domenica pomeriggio.

Se siete interessati (e perché non dovreste esserlo?) vi preghiamo di contattarci al più presto per ricevere tutte le informazioni del caso e conoscere il protocollo degli “Uomini in scarpe rosse”.

Grazie

Gli “Uomini in scarpe rosse” sono un gruppo di uomini che tre anni fa a Biella hanno scelto di mettersi in gioco, per far riflettere e coinvolgere altri uomini in un’azione simbolica, che si propone di innescare una presa di consapevolezza e un cambio di mentalità, che pongano fine all’inaccettabile dramma dei femminicidi.

“Di fronte a questo dramma che continua inesorabilmente, al punto che diventa difficile persino tenere il conto delle vittime – commenta Paolo Zanone, ideatore degli “Uomini in scarpe rosse” – penso che sia urgente e necessario, non solo continuare a parlarne, come già si fa, ma far aumentare il numero degli uomini che, in autonomia, si esponga e manifesti il proprio dissenso”.