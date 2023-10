Rete museale biellese, weekend di festa con le castagnate

La castagnata alla Trappa di Sordevolo. Domenica 22 ottobre si terrà l’evento Castagnata alla Trappa nel sito di Sordevolo. L’appuntamento proporrà un pranzo speciale “dove la polenta – viene specificato nella locandina allegata – lascerà il posto agli gnocchi preparati con le nostre patate”. Dalle 14.30 saranno proposti vin brulé e, naturalmente, caldarroste; per tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare l’Ecomuseo della Tradizione Costruttiva. In caso di avverse condizioni meteorologiche l’evento sarà rimandato al 29 ottobre. Per info e prenotazioni: 3493269048.

Le castagne degli gnomi a Miagliano. Domenica 22 ottobre è in programma Le castagne degli gnomi, l’ultimo appuntamento della stagione di Wool Experience che anche quest’anno ha portato tanti appuntamenti al Lanificio Botto e villaggio operaio. Per l’occasione Storie di piazza si occuperà di un’animazione teatrale dedicata agli gnomi, l'associazione Tanaliberatutti proporrà una serie di giochi, mentre la Pro Loco di Miagliano si occuperà delle castagne e di un mercatino tematico con truccabimbi. L’evento si snoderà dal Lanificio fino al Bosco degli gnomi, con passeggiata lungo la roggia: si inizierà al mattino con l’apertura del mercatino degli hobbisti e si proseguirà fino all’imbrunire con molte iniziative, compreso il picnic libero; l'Associazione con i piccoli Arbonauti Crescono presenterà poi una propria creazione teatrale nel pomeriggio, guidata da Alessandro Pescarolo e tratta dal libro scritto ed illustrato dai bimbi della realtà parentale di Donato. La storia si intitola L’orto di Barbagiò e i bimbi spaziali ed è frutto dell'integrazione tra le esperienze pratiche vissute nell'orto con la parte più magica e fantastica. Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare le esposizioni presenti al Lanificio. Immagini e locandina in allegato, informazioni e prenotazioni: 3518862836.

I siti della Rete ancora aperti. La stagione 2023 è terminata per numerosi siti, ma tre avranno ancora un’apertura coordinata con la Rete Museale Biellese per domenica 22 ottobre.

Si tratta delle seguenti realtà: il Castello Vialardi di Verrone con il Falseum (ingresso a pagamento), aperto dalle 14.30 alle 18.30; l’Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge di Castellengo, visitabile dalle 14 alle 18; il Museo delle Migrazioni di Pettinengo, aperto dalle 14.30 alle 18.30.