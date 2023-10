Istant Classic 4C Team Italia: tre eventi per festeggiare i dieci anni di storia, FOTO

Il 4C Team Italia, ha festeggiato con il Raduno “Il Finale” SABATO 14 e DOMENICA 15 OTTOBRE, il 10° Anniversario dal debutto pubblico della Istant Classic 4C Alfa Romeo.

“Il Finale”, è l’ultimo di tre eventi organizzati dal Club 4C Team Italia per festeggiare i 10 anni trascorsi dal debutto pubblico della Supercar 4C e dalla cerimonia di consegna delle prime 5 Alfa Romeo 4C ‘Launch Edition’ (l’edizione numerata e limitata) avvenuta nel 2013, presso il Centro Sperimentale di Balocco (VC)

Con il primo raduno di giugno, il 4C Team Italia, ha scelto di partire dalle origini, con la visita al Museo Alfa Romeo di Arese. Il secondo raduno ha proposto la visita nello stabilimento Maserati di Modena, sede in cui è stata prodotta la 4C Alfa Romeo, dal 2013 al 2019.

Nella giornata di sabato 14, le 57 supercar hanno sfilato a Balocco, all’interno del Proving Ground. Con grande sorpresa di tutti i partecipanti, il loro 10° Anniversario è stato festeggiato con la apparizione della Gamma Quadrifoglio Alfa Romeo in anteprima. E’ stato un evento, nell’evento che ha contribuito a dare un ulteriore valore aggiunto al raduno “Il Finale”.

Tra gli ospiti, Giordano Casarini l’Ingegnere della Maserati Biturbo, presentata nel 1981 e l’artista Tom Gammon che su richiesta del Team ha dedicato una sua opera all’evento.

La serata di sabato si è conclusa con un ospite a sorpresa, Giorgio Francia, ex pilota automobilistico e collaudatore italiano che gareggiò con le vetture Alfa Romeo, nel Campionato Italiano Superturismosport, fino alla fine degli anni 1990.

Domenica mattina, la partenza per la visita alla Panoramica Zegna, poi il passaggio nelle vie del centro storico di Biella e ripartenza per la risalita sulle strade montane biellesi verso il Santuario della Madonna di Oropa. Al rientro in città, appuntamento al Piazzo per la pausa pranzo e la visita a Palazzo Lamarmora, dove per l’occasione sono stati esposti i disegni dell’artista Max Robino, autore della locandina dell’evento. Le auto sono state esposte al pubblico, tutto il pomeriggio in Piazza Cisterna, sino al termine dell’evento alle ore 18.

“Abbiamo vissuto una bella esperienza sia a Balocco che a Biella -racconta Antonio Cellini, fondatore del Club 4C Team Italia- e ringraziamo ancora il comune di Biella, il Sindaco e il Comandante della Polizia locale, per l’accoglienza e la collaborazione”.