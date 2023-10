Scopri il Fascino di Theorema a Gaglianico!

Giovedì 12 ottobre si sono aperte le porte di un nuovo showroom Theorema Peugeot, in Via Cavour 52. Giusto a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo punto vendita a Ivrea, la tecnologia avanzata e il comfort ineguagliabile di questa gamma di auto è in attesa di essere conosciuta.

Il mondo Citroën, Opel e Peugeot vi aspetta e lo troverete come non l'avete mai visto prima.