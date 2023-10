“Terra della Lana” premiata come “Miglior Comunità Europea dello Sport 2023”

Un grande riconoscimento per "Terra della Lana", che si è aggiudicata il titolo di "Miglior Comunità Europea dello Sport 2023" (Best European Community of Sport). E' arrivata in questi giorni la comunicazione del presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, che si complimentava con il sindaco di Biella Claudio Corradino (presidente del comitato organizzatore di Terra della Lana) e con il coordinatore del comitato organizzatore Roberto Carta Fornon. "Siamo onorati di consegnarvi la 'Golden Flag', il premio riservato ai vincitori, perché la vostra comunità ha svolto un lavoro straordinario, impegnandosi molto durante l'anno - scrive Lupattelli -. L'ambito premio vi verrà consegnato durante la tradizionale Cerimonia annuale in calendario il 7 dicembre al Parlamento Europeo di Bruxelles".

"Sono particolarmente contento che la Golden Flag sia stata attribuita alla nostra comunità - dice il sindaco Corradino -. La finalità di questo premio è di incentivare un più attento sviluppo dell’anno europeo dello sport, riconoscendo i meriti delle comunità che hanno organizzato il programma migliore nel rappresentare i valori di ACES Europe. Abbiamo vissuto, e stiamo concludendo, un periodo di grandi sfide e importanti successi in ambito sportivo. In questi mesi si è instaurata una proficua collaborazione con i comuni e le associazioni aderenti, che ci ha permesso di creare delle importanti sinergie. Tutti si sono impegnati al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile, intraprendendo un percorso che ci ha permesso di valorizzare il territorio Biellese, principalmente nell’ambito sportivo, ma non solo, avendo avuto cura di interessarci pure di benessere, turismo e moda".

E conclude il primo cittadino e presidente del comitato organizzatore. "A Biella lo sport è parte integrante della sua identità: la città vanta vere eccellenze, una grande qualità e cultura dell’attività sportiva. L’amministrazione comunale sta facendo crescere e qualificare ulteriormente non solo le strutture e il ricco tessuto associativo del settore, ma anche il turismo sportivo. Biella guarda e guarderà sempre ai valori dello sport, in uno scenario ideale adatto sia ai giovani, sia ai meno giovani, che già ora hanno a disposizione valide strutture per cimentarsi nelle varie discipline".

Il grande lavoro svolto dai 32 Comuni che hanno aderito al progetto e dalle quattro commissioni: Sport, Benessere, Turismo e Moda, ha permesso al nostro territorio di meritarsi tale titolo, che è stato avvalorato dall’Università di Kosice (Slovacchia) che valuta ogni anno, in base alle candidature arrivate, le attività dei comuni europei per il titolo della "Miglior Città Europea dello Sport" (Best European City of Sport), "Miglior Comune Europeo dello Sport" (Best European Town of Sport) e "Miglior Comunità Europea dello Sport" (Best European Community of Sport").

“Il nostro territorio, che nel giro di pochi chilometri, dalle vette delle Alpi con protagonista il Santuario di Oropa alle colline come la Burcina, alle riserve naturali della Bessa e della Baraggia, fino al lago di Viverone, permette di svolgere qualsiasi attività fisico-sportiva, ha ospitato centinaia di manifestazioni con la partecipazione di atleti, giovani e non più giovani, diversamente abili, con particolare attenzione all’inclusione – commenta il coordinatore del Comitato Carta Fornon -. E non è ancora finita, considerando che altri importantissimi avvenimenti sono programmati fino a fine anno, ad iniziare dal “Defilé Maestri Sartori” che si svolgerà venerdì 20 ottobre nel ambito del Forum Creative Cities 2023 - Unesco. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutti i miei collaboratori, che volontariamente e rubando tempo al lavoro e alla famiglia, hanno permesso di primeggiare in Europa”.