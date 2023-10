"Innovazione, Sostenibilità, e Digitalizzazione”: Il nuovo Liceo Tessile aprirà nel 2024 (FOTO)

Martedì 17 ottobre, alle ore 14:30, presso il Liceo del Cossatese e Valle Strona, si è tenuta la presentazione di un nuovo ambizioso progetto: l’ampliamento dell’offerta formativa, grazie al nuovo Liceo Tessile.

Frutto di una fitta rete di collaborazione con numerosi partner territoriali, il nuovo indirizzo di studi sarà dedicato alla tradizionale formazione di Liceo Scientifico delle scienze applicate, ma con un’attenzione particolare verso tematiche care a tutti i biellesi: “il tessile al centro”.

L’esigenza nasce dalla crescente e prolifica attività industriale territoriale, che non trova però le figure professionali adeguatamente qualificate: “Il nuovo Liceo formerà i giovani, in accordo con le esigenze lavorative attuali: è oggi in aumento il numero di ragazzi che ritrovano, a seguito di un lungo percorso di studi, a comprendere tardivamente, che le proprie competenze e professionalità non si configurano con il panorama lavorativo attuale – Afferma il Dirigente scolastico, Tiziana Tamburelli – Per questo occorre introdurre, oltre alle discipline ‘STEM’ (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), utili a focalizzare l’attenzione sulle competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro, la formazione tessile”.

La nuova offerta si propone come strumento per ovviare alle seguenti problematiche:

- Un forte disallineamento fra scelta del percorso formativo e professionalità richieste dal mondo del lavoro;

- L’incuranza delle opportunità che il proprio territorio offre;

- Uno scarso investimento sull’orientamento, sulla base delle opportunità effettive;

- La presenza di studenti dal ricco potenziale, formati e competenti, ma troppo spesso sconnessi dal mondo reale.

Il nuovo indirizzo di studi prevede una stretta collaborazione con le aziende del territorio, in modo da mantenere un contatto tangibile con le competenze richieste e le opportunità lavorative; gli enti e le istituzioni, che offriranno una collaborazione attiva e le università e i percorsi post-diploma. Una sinergia troppo spesso accantonata, ma essenziale allo sviluppo sostenibile di una realtà che presenta squilibri.

Il “gap”, come affermano i rappresentanti, verrà colmato dalla funzione orientativa del settore manifatturiero che in Italia si confina. o si esalta, attraverso la produzione di beni di lusso; per questo motivo il nuovo Liceo Tessile punterà alla tecnologia digitale per l’industria 4.0, la sostenibilità (l’industria del tessuto, secondo le ricerche europee, è responsabile per il 20% dell’inquinamento totale dell’acqua potabile), l’economia circolare, i tessuti tecnologici per l’abbigliamento (come ad esempio l’abbigliamento smart, che rileva le funzioni corporee tramite l’ausilio di sensori), la blockchain e la tutela del Made in Italy.

Il nuovo indirizzo avrà sede a Valdilana e sarà accessibile a partire dall’anno scolastico 2024-2025, con l’introduzione della classe 1a, che “crescerà” con il progetto stesso.