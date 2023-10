Adozioni Gattopoli Made in Biella odv, per voi tanti adorabili micini....FOTO

Adozioni Gattopoli Made in Biella odv, per voi tanti adorabili micini....

Buone notizie anche per questa settimana: la truppa di mamma Luisa è tutta a casa, tutti e 5 i gattini! Vorremmo poi ringraziare tutti coloro che ci hanno fatto una donazione durante la raccolta pappa doppia di sabato scorso all’Arcaplanet.

Sabato 21 ottobre vi aspettiamo all’Esselunga di Biella per un’altra raccolta pappa per cani e gatti in collaborazione con BALZOO (il primo banco alimentare per animali in Italia), e il pomeriggio di Yoga per Gattopoli con associazione IOTA (tutto prenotato per questa volta, ma lo ripeteremo il 18 novembre)

FRAGOLINA

Fragolina è figlia di una gatta selvatica che l’ha allevata insieme ai suoi altri due gattini in un sottotetto bassissimo dove era impossibile prenderli per metterli in sicurezza. La loro sorellina, Perla, è caduta giù che aveva poche settimane ed è stata allevata a biberon dalla nostra volontaria balia. Fortunatamente è già a casa coccolata. Fragolina e il fratellino purtroppo sono rimasti orfani perché la mamma è stata investita e li abbiamo messi in sicurezza e portati a Gattopoli. Va d’accordo con gli altri gatti nella sua stanza e adora giocare con le palline. Una volta abituata alla nuova famiglia saprà regalare tutta la sua dolcezza. Ormai sono mesi che aspetta una casa tutta sua, anche perché il fratellino è già stato adottato.





LILLY

Lilly è una bellissima gattina tigrata con una storia partita in salita fin da cucciola. La sua mamma gatta, Luigina ha trasportato i suoi 4 figli, tra cui Lilly, per più di due chilometri di distanza facendo tappa in svariati luoghi per arrivare a trovare rifugio a casa di una signora di 80 anni che poi ci ha contattato per metterli in sicurezza. Lilly, oltre a essere bellissima, adora giocare con gli altri gattini qui a Gattopoli e non resiste al fascino dei cordini.





EDVIGE e GRATTASTINCHI

Loro sono mamma (Edvige) e figlio (Grattastinchi) e vengono da Pavignano. Lei è una bellissima squama di tartaruga, ha un bellissimo carattere dolce e cerca sempre le carezze. Grattastinchi invece ha circa un mese e una settimana, è bianco e nero e sta iniziando a esplorare il mondo insieme alla sorellina (già adottata). Venite a conoscerli per farvi catturare dalla loro calma e dolcezza. Per loro si considera anche adozione singola.





Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.