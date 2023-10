A Masserano bagarre in Consiglio Comunale

Consiglio Comunale caldo ieri, lunedì 16 ottobre, a Masserano.

I toni si sono accesi durante la discussione delle 2 interrogazioni presentate dalla minoranza di “Insieme per Masserano”, e della proposta della stessa opposizione in tema di modifica del regolamento del Consiglio per introdurre la risposta scritta alle interrogazioni della minoranza.

“Il Sindaco – dice il capogruppo di “Insieme per Masserano” Stefano Zanone – ha letto la nostra proposta solo dopo che lo abbiamo richiamato, perché inizialmente l’aveva ignorata. Inoltre il Sindaco si è presentato impreparato sulla nostre interpellanze in merito alla conformità al Piano Regolatore del progetto di parcheggio vicino all’oratorio, e sulla revoca dei contributi regionali sul progetto “Arte e luoghi in dialogo: invito alle arti””.

Il Sindaco Andrea Mazzone smentisce categoricamente su tutta la linea: “Ho letto davanti alla minoranza la loro proposta di modifica del regolamento. Quanto al parcheggio, la curia sta chiedendo il cambio urbanistico all’Opera Pia Diocesana: prima della riposta dell’Opera Pia non possiamo fare modifiche del Piano Regolatore Generale. Quanto alla revoca del contributo regionale ho portato in Consiglio un resoconto di 2 pagine su questa questione che risale al 2022, quando ero Consigliere Comunale”.

Netta diversità di vedute anche sulla sostituzione del Segretario Comunale. “Mazzone – dichiara Zanone – senza dirlo alla sua maggioranza, ha fatto colloqui con altri segretari, e poi ha comunicato la sostituzione all’attuale segretario a cose fatte. Quanto al risparmio per il Comune affermato dal Sindaco con questa sostituzione, il primo cittadino è stato smentito dalle tabelle retributive esposte dal Segretario in Consiglio. Inoltre, il Consigliere di maggioranza Giorgio Peuto ha votato contro questa sostituzione”.

“Ho già individuato il nuovo Segretario e presto lo annuncerò. – replica Mazzone – In Consiglio l’attuale Segretario ha recriminato di non essere stato avvisato: io l’ho fatto ad operazione compiuta perché il Segretario è una figura di fiducia del Sindaco. Operazione che ci consentirà un risparmio di 8.800 euro all’anno nel caso il nuovo Segretario rientri in una tabella retributiva inferiore a quella dell’attuale. Lo stesso attuale Segretario ha confermato questa ipotesi in Consiglio. Quanto al voto contrario di Peuto è legittimo data la sua amicizia con l’attuale Segretario”.