Pallavolo, segnali di crescita per la serie D.

Altra sconfitta, ma segnali di crescita incoraggianti per le giovani biancoblu del Botalla TeamVolley. Nella seconda giornata del campionato regionale di Serie D, le ragazze allenate da Ivan Turcich e Marco Allorto incappano in una sconfitta al PalaAgil di Trecate, casa delle talentuose novaresi dell’Igor Volley. Il 3-1 sul tabellone lascia intravedere però alcuni aspetti positivi.

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Polisport Chieri, lo staff tecnico si presenta a Trecate con un 6+1 affidabile: Gilardi a dettare i tempi in regia, Zignone opposto, Damo e Fantini centrali. In banda ad attaccare ci sono Sola e Venturino mentre nel ruolo di libero – ad alternarsi in fase di ricezione e difesa – Vioglio e l’esperta Valli.

Il primo set vede un ottimo TeamVolley approcciare al meglio la sfida. Le lessonesi reggono e mettono il naso avanti, per imporsi 20-25. Il vantaggio dura poco, perché le Igorine ribaltano subito il trend: il secondo parziale è senza storia, il Botalla non supera i 13 punti. Più combattuti il terzo e il quarto set, ma le novaresi sono comunque più lucide e limitano le Biancoblu a 21 e 24 punti.

Nessun dramma: il gruppo è giovanissimo e occorre tempo. Sabato a Lessona arrivano le torinesi di SaFa.

Così si è espresso coach Ivan Turcich: «Bene il primo set, combattuto ed equilibrato il quarto. Abbiamo visto sicuramente notevoli progressi rispetto alla partita con Polisport Chieri, della scorsa settimana, ma questi ancora non bastano. Continueremo a lavorare assiduamente in palestra a Lessona, affinché arrivi al più presto il primo punto che sblocchi la classifica. Per tutti noi, questo è il momento in cui dobbiamo spingere sull’acceleratore».

TABELLINO

SERIE D Girone A - 2a giornata

PalaAgil – Trecate (NO)

Igor Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1 (20-25/25-13/25-21/26-24)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 3, Sola 12, Fantini 5, Zignone 13, Venturino 11, Damo 6, Paniccia ne, Boggiani, Allorto 2, Gariazzo 1, Piletta 1, Vioglio (L), Valli (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

SETTORE GIOVANILE

Le gare del settore giovanile del TeamVolley partiranno ufficialmente nel prossimo fine settimana.

Queste le nostre squadre:

Under-18 – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under-16 – DE MORI TEAMVOLLEY

Under-14 – ANGELICO TEAMVOLLEY

Under-13 – CONAD TEAMVOLLEY

TeamVolley augura a tutte le atlete, un buon campionato.