Ottimizzare il risparmio in cucina: i migliori consigli

Il costo della vita che continua ad aumentare impone a molte famiglie una maggiore attenzione al proprio bilancio economico.

A risentire di questo effetto potrebbe essere anche la qualità dei nostri pasti. Ma con alcuni accorgimenti e l’attuazione di pochi e semplici consigli, sarà possibile risparmiare continuando a mantenere una qualità in cucina piuttosto alta. Andiamo a vedere come fare.

Scegliere prodotti di stagione

Prediligere i prodotti di stagione rispetto a quelli che crescono in serra è una scelta sostenibile e nello stesso tempo economicamente vantaggiosa. I prodotti di stagione sono infatti più abbondanti nello stesso periodo e, di conseguenza, più convenienti. Consumare frutta e verdura di stagione ci espone di meno a prodotti che vengono “pompati” in maniera eccessiva con prodotti chimici che hanno lo scopo di ottenere quantità superiori.

Offerte e coupon

Un altro ottimo modo per ottenere un risparmio in cucina è quello di tenere sott’occhio coupon e offerte speciali. Diversi supermercati permettono ai loro clienti di scaricare un’applicazione sul proprio smartphone per salvare le offerte migliori e approfittarne al momento degli acquisti.

I giusti strumenti in cucina

Implementare in cucina i giusti elettrodomestici ci offre un ventaglio maggiore di possibilità per preparare pasti salutari e gustosi sfruttando in maniera completa le varie parti delle verdure.

Un Passaverdure Elettrico, ad esempio, è un ottimo alleato per preparare in poco tempo salse, vellutate, passate di verdure, etc.

Un’affettatrice domestica ci consentirà di consumare salumi sempre freschi e appena tagliati a un prezzo più conveniente, essendo il costo dei salumi al trancio più conveniente di quello degli affettati in salumeria.

Conservare gli alimenti in maniera corretta

Alimenti conservati in maniera errata non hanno vita lunga. Di conseguenza saremo costretti a buttarli dopo poco. Sfruttare il freezer per conservare pasti pronti e ingredienti di vario genere e utilizzare contenitori a chiusura ermetica può ridurre notevolmente gli sprechi.

Per conservare alcuni ingredienti o piatti ancora più a lungo possiamo imparare i principi della conservazione domestica: sotto sale, sotto aceto, sottovuoto, disidratazione, etc. naturalmente, prima di inoltrarci in questo campo sarà opportuno informarsi presso fonti affidabili per conservare il cibo in maniera del tutto sicuro per la propria salute.

Impara a cucinare cose nuove

Cucinare a casa pane, pizza, conserve, pasta fresca… è vero, richiede tempo e pazienza. Con il tempo però prenderemo sempre maggiore dimestichezza, ottenendo prodotti dalla qualità controllata e ad un costo inferiore rispetto a quello che ci costerebbero in negozio.

Un piccolo orto

Terminiamo con un consiglio che non valo solamente per chi ha a disposizione un grande spazio verde. Gli orti verticali, infatti, sono una soluzione ottimale anche per chi non dispone di uno spazio verde, ma può contare anche su una piccola area all’aperto, come quella del balcone o di una veranda.

Conclusione

Ottimizzare le risorse in cucina è un percorso continuo, fatto di ingegno, senso pratico e ricerca. Integrare nelle proprie abitudini i consigli esposti finora ci darà già una grossa mano per combinare al meglio cucina di qualità e risparmio.