Non solo canzoni…al Teatro Don Minzoni

L'evento si chiama "Non solo canzoni…" e si terrà al Teatro Don Minzoni in data 21 ottobre dalle 20,45. Durante questa serata, il coro ‘Noi cantando’ si esibirà insieme a talentuosi attori teatrali.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare sulle difficoltà e le sfide affrontate dai migranti, molti dei quali intraprendono pericolosi viaggi in cerca di una vita migliore in Europa e spesso affrontano tragiche situazioni. Sarà anche l’occasione per mettere in evidenza il ricordo di coloro che hanno perso la vita nel corso di questi viaggi.