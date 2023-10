Giornate FAI d’Autunno, edizione da record. Nel Biellese oltre 3 mila presenze

I ringraziamenti dei FAI per la riuscita dell'ultima edizione sono rivolti in particolare alle Famiglie Piacenza e Olivero, alla signora Giovanna Gawronski, nipote del beato Pier Giorgio Frassati, a Guido Piacenza per aver accolto i tanti visitatori giunti in Burcina per seguire la visita da lui guidata attraverso le curiosità e le bellezze del parco. Grazie al Comune e alla Pro Loco di Pollone, alla Parrocchia con tutti i suoi volontari e al parroco don Luca Bertarelli, per le visite guidate alla stanza del Beato Frassati. Grazie anche ai cittadini di Pollone, che con grande cuore si sono messi a disposizione del tanto pubblico affluito in paese per fornire informazioni, indicazioni stradali o anche solo un semplice saluto di benvenuto. Grazie alla famiglia Zegna e alla Fondazione omonima, che nella giornata di domenica hanno fatto eco alle aperture di Pollone proponendo a Valdilana un ricco programma di eventi. Grazie anche ai giovani Apprendisti Ciceroni, gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale Eugenio Bona, preparati e seguiti dai loro docenti. Infine, ultimi ma non ultimi, grazie ai tanti volontari della Delegazione e del FAI Giovani Biella, senza il cui indefesso e operoso apporto ogni iniziativa del FAI non potrebbe esistere!