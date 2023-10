Giovani ingegneri di Aosta, Biella e Torino a Oropa con il convegno ”L’Ingegnere e la Montagna 2023″, FOTO

Dopo Aosta sabato 9 settembre, lo scorso sabato, il 14 ottobre, i giovani ingegneri di Aosta, Biella e Torino si sono dati appuntamento a Oropa per il seminario ”L’Ingegnere e la Montagna 2023″. A novembre i professionisti si incontreranno a Torino. A organizzare le giornate di confronto e formazione sono gli Ordini degli Ingegneri della Valle d'Aosta, della Provincia di Biella e della Provincia di Torino.

Tra gli argomenti trattati ci sono stati l'ampliamento del rifugio Quintino Sella, comes i costruisce in quota, il restauro della Basilica Superiore di Oropa e costruire in legno in montagna. Prima del congedo i circa 60 partecipanti hanno visitato il complesso monumentale del Santuario Mariano e sono saliti sulla cupola della Basilica Superiore.

Motivo della scelta da parte dei professionisti biellesi è la volontà di valorizzare Oropa e dimostrare che si possono attrarre anche persone da fuori creando interesse nelle bellezze che abbiamo nel nostro territorio.