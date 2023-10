Diritto al lavoro delle persone con disabilità, a Torino il primo corso di aggiornamento professionale

La Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino si pongono all'avanguardia a livello nazionale nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, con l'istituzione del primo Corso Universitario di Aggiornamento Professionale (CUAP) dedicato al sostegno del diritto al lavoro, in attuazione dell’art. 27 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (CRPD). Il corso, finanziato dalla Regione Piemonte e fortemente promosso dall’Assessore al Lavoro e Formazione, Istruzione e Merito e Diritto allo studio Universitario Elena Chiorino, rappresenta una pietra miliare nell'ambito dell'inclusione sociale e dell'uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini.

“Il Piemonte sceglie di sostenere il diritto al lavoro delle persone con disabilità investendo sulla formazione di qualità degli operatori. - dichiara l’Assessore Elena Chiorino che prosegue – Aiutare l’intero sistema ad orientarsi nella prospettiva della Convenzione ONU e operare secondo le evidenze scientifiche migliorerà le opportunità delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo. Ringrazio il Rettore Geuna e l'Università di Torino per la preziosa e fattiva collaborazione”.

Il Rettore Stefano Geuna, esprime soddisfazione per l’accordo: “È un esempio virtuoso di ciò che l’università chiama “terza missione”, ovvero trasferire le conoscenze scientifiche per promuovere la crescita economica e sociale del territorio. UniTo ha scelto di orientare le proprie scelte mettendo in primo piano l’attuazione della Convenzione ONU. Trovare la stessa consonanza con la Regione nella promozione dei diritti delle persone con disabilità non potrà che riverberarsi positivamente nelle vite dei cittadini e delle cittadine del Piemonte”.

Con la Delibera Regionale 7319\2023 la Regione Piemonte prende un impegno concreto nell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Recepita dall’Italia con la legge 18 del 2009, la CRPD garantisce tutti i diritti e la piena cittadinanza a tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalle caratteristiche e dai funzionamenti. La Regione stanzierà complessivamente 120 mila euro.

Un passo cruciale in questa direzione è stata la firma del Protocollo biennale d'Intesa con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, che ha consentito l'istituzione del corso che prenderà il via a gennaio 2024 presso il Dipartimento di Filosofia UniTo.

Il CUAP “Progettazione di interventi a sostegno del diritto al lavoro in attuazione della CRPD”, primo del suo genere in Italia, si focalizza sulla formazione di esperti nell’approccio place and train, che prevede il collocamento diretto delle persone con disabilità, coadiuvata sul campo da un supporto all’azienda specifico, personalizzato e altamente qualificato.

Cecilia Marchisio, Direttrice del corso: “Avere la possibilità di mettere al servizio di coloro che si occupano di inserimenti lavorativi di persone con disabilità l’esperienza maturata in questi anni è un onore ed una responsabilità. La buona notizia è che le metodologie più fondate dal punto di vista della ricerca mettono in condizione davvero tutti e tutte di diventare lavoratrici e lavoratori. Costruire i supporti adeguati, formare il contesto e adattare le mansioni sono le direttrici che orientano il nostro lavoro. Per molte fra le persone con disabilità che abbiamo accompagnato in questi anni il lavoro ha anche significato un ingresso autentico nella vita adulta e libera, prima considerato un obiettivo irrealistico”.

Il percorso di formazione, finanziato da Regione Piemonte con un investimento di 60.000,00 per la prima edizione, è rivolto a operatori che lavorano nei servizi pubblici dell’intero territorio regionale con competenze specifiche in materia di disabilità e operatori privati accreditati del sistema piemontese delle politiche del lavoro, della formazione e dell’orientamento e che svolgono la loro attività professionale a favore di persone con disabilità, con l’obiettivo di fornire agli stessi la capacità di sviluppare e migliorare le competenze necessarie a favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Il programma di studi, che concede 18 crediti formativi, ha una durata di 6 mesi ed offre 50 posti con borse di studio (del valore ciascuna di € 1.200,00) erogate dalla Regione Piemonte, a copertura della quasi totalità dei costi di partecipazione.

Le iscrizioni e immatricolazioni sono aperte fino al 11 dicembre 2023 e il corso prenderà ufficialmente il via il 19 gennaio 2024.