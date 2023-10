Vuoi imparare a giocare a Bridge? Al via i corsi gratuiti

L’ASD Circolo Biellese Bridge, associazione affiliata alla Federazione Italiana Gioco Bridge, propone un corso di bridge gratuito a partire da martedì 24 Ottobre alle ore 21, presso la sede del circolo in via Nazario Sauro 14, a Biella. Il bridge non è un gioco di carte, ma un gioco con le carte: è una prova di abilità, logica e strategia. È un linguaggio universale, è un passatempo intelligente per tutti e per ogni età. Bridge è cultura e tradizione, ma è anche sport della mente affiliato al Coni, disciplina di coppia e di squadra. Il corso si svolgerà in dieci lezioni con una durata di circa 2 ore ciascuna , con cadenza settimanale. La prima parte della lezione sarà teorica mentre la restante parte sarà dedicata al gioco della carta. Iscrivi in palestra anche i neuroni!

L’ASD Circolo Biellese Bridge, associazione affiliata alla Federazione Nazionale propone, nell’ambito del progetto “Bridge a Scuola” 2023-2024, anche un corso di bridge gratuito per docenti. Il percorso formativo verterà sull’apprendimento delle regole fondamentali del gioco del bridge e perseguirà lo scopo di potenziare ed affinare nei partecipanti abilità sociali, comunicative e linguistiche, assertività, comportamenti e atteggiamenti che si manifestano a livello sia personale sia relazionale. Il corso, di 10 lezioni di due ore ciascuna, sarà tenuto da un insegnante iscritto all’Albo nazionale della Federazione Italiana Gioco Bridge. La prima lezione inizierà giovedì 19 ottobre dalle ore 16.45 alle ore 18.45 presso il Circolo biellese bridge.

Per informazioni telefonare a Stefania 3498057596 o Massimo 3385057845.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione dal Comitato Bridge Piemonte.