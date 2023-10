“Premio + bellezza in Valle” alla Bursch 3 dei 4 premi assegnati, FOTO

La Valle Cervo ha fatto man bassa di premi! Eh sì perché la 4° edizione del “Premio + bellezza in Valle” ha visto la Bursch aggiudicarsi ben tre dei quattro premi che sono stati distribuiti.

Miagliano e Campiglia Cervo sono i vincitori della sezione Ambiente ed Edilizia, lo studioso Gianni Valz Blin è stato insignito del Premio Reda alla carriera e il B&B “Cascina Serra” di Muzzano si è invece aggiudicato il premio Sellalab.

Tutti i premiati hanno un comune filo conduttore che li lega: il recupero del passato, ma con lo sguardo puntato verso il futuro!

Miagliano ha restituito alla comunità un luogo talmente dimenticato da non avere neanche più un nome per identificarlo. Oggi vi sorge un anfiteatro che è stato battezzato P408, dal numero della particella catastale a cui appartiene. A dispetto del nome un po’ anonimo, l’opera realizzata si rivela invece essere una sorpresa: da sito abbandonato e incolto quale era, d’ora in poi P408 sarà uno spazio suggestivo in cui la comunità ha la possibilità di ritrovarsi, ospitare attività didattiche e spettacoli teatrali che raccontino la storia del paese e della Valle.

Campiglia Cervo ha invece ristrutturato il vecchio ponte che entrò in disuso dopo che nel 1932 fu sostituito dal sovrastante Ponte Littorio, più ampio e più facilmente percorribile. Da allora, poco alla volta, non è più stato utilizzato tant’è che anche il sentiero sulla sponda della banda Veja si era perso tra la vegetazione.

Ora il ponte pedonale è tornato ad essere agibile e i valligiani lo possono ripercorrere come fin dal ‘600 fecero i loro avi. Quello che è stato fatto, non è solo un recupero della struttura, ma anche della memoria collettiva del paese.

Un lungo, sincero e caloroso applauso ha accolto Gianni Valz Blin, la cui conoscenza della Valle Cervo è da tutti riconosciuta e apprezzata. Come cita la motivazione del Premio Reda, la sua è “una conoscenza ricercata, voluta, acquisita”. E’ riduttivo definire Gianni Valz Blin uno studioso perché il suo sapere va molto oltre lo studio. La sua è passione, una vera devozione per la Bursch che tanto ama! Fin da ragazzo ha attraversato la valle per lungo e per largo, dedicandosi alla storia, agli alpeggi, all’emigrazione delle sue genti, ai personaggi che l’hanno resa famosa nel mondo, e tanto altro.

Ho la fortuna di essere amica di Gianni e ogni tanto ci regaliamo una giornata alla scoperta degli angoli più significativi della Valle d’Andorno. So che a molti sembrerà strano, ma i nostri luoghi preferiti sono i cimiteri! Visitarli con lui è come fare un viaggio nel tempo, una sorta di “Antologia di Spoon River” in cui i Valit, tramite la cultura di Gianni, raccontano le proprie vite.

Sellalab ha invece premiato la Valle Elvo con il B&B “Cascina Serra” di Muzzano. Una struttura che nasce dal recupero di una vecchia cascina e che, grazie alla ristrutturazione fatta dai proprietari Monica Bianchetti ed Enrico Contini, vede oggi una nuova vita.

Il loro progetto vuole essere un’opera pilota di bioedilizia, nel rispetto dell’ambiente che circonda la casa e con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

Tanti spunti di riflessione sono emersi dal dibattito moderato da Paolo Piana in cui gli ospiti Rebecca Pera, Carlo Benetti, Emanuele Montybeller e Andrea Rolando, hanno trattato il tema “La Bellezza è benessere”.

E’ stato sottolineato quanto la bellezza del nostro territorio sia importante non solo per incentivare il turismo ma anche per chi vive e lavora nel Biellese. Perché nella bellezza si sta meglio e tutti i nostri sensi ne sono coinvolti: lo stress si riduce, migliorano le funzioni cognitive e le perfomances aziendali.

La bellezza è una scelta, è come un muscolo che va allenato ma che crea dipendenza! Perché quando ci si abitua a correre in mezzo alla natura, poi non ci accontenta più di un freddo e arido tapis roulant…

Anche Paolo Zegna, presidente della Fondazione BIellezza, ha ricordato che si deve rieducare lo sguardo al bello, staccare gli occhi dallo smartphone e imparare a notare ciò che ci circonda. Non ci si deve abituare alla banalità del brutto, ma essere più ambiziosi.

La bellezza del territorio è importante anche per creare turismo, non del tipo “mordi e fuggi”, ma quello sano e vero, che lasci ai visitatori la voglia di tornare!

La bellezza è un valore che non sempre viene considerato, mentre dovrebbe essere un requisito fondamentale nei bandi pubblici, promuovendo interventi che siano educativi e d’esempio per il futuro.

Delle 32 candidature, circa la metà sono state presentate da privati e a tutti è stato consegnato un riconoscimento a titolo di ringraziamento, non solo per aver partecipato al Premio, ma soprattutto per aver creduto nella forza della bellezza e aver voluto realizzare qualcosa di speciale per il nostro territorio.

Non vorremmo peccare di presunzione, ma ci piace pensare che un piccolo contributo alla bellezza del Biellese lo sta dando anche il nostro Premio.

Significative sono state le parole di Maurizio Piatti, sindaco di Campiglia Cervo che, rivolgendosi all’impresario edile incaricato del recupero del vecchio ponte, ha detto: “Guarda che dobbiamo vincere il Premio! Serca da travajé ben!”