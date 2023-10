ASL di Biella: riprende la campagna vaccinale covid-19.

In riferimento alla campagna vaccinale covid-19, l’Azienda Sanitaria di Biella, a seguito delle raccomandazioni trasmesse dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, comunica quanto segue.

Parallelamente alla campagna vaccinale anti influenzale, prende avvio da questa settimana anche la campagna vaccinale covid. In fase di avvio, è previsto che la vaccinazione sia prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità dai 6 mesi ai 59 anni, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, e agli operatori sanitari e socio-sanitari.

IL VACCINO SOMMINISTRATO: la campagna nazionale covid, si avvale delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty, adattate alle nuove varianti del virus.

AVENTI DIRITTO NELLA FASE DI AVVIO: la somministrazione è raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino ricevuta o dall’ultima infezione, a prescindere dal numero di eventi pregressi e viene offerta alle seguenti categorie:

- persone di età pari o superiore a 80 anni;

- ospiti delle strutture per lungodegenti;

- persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave;

- operatori sanitari e socio-sanitari.

Altre categorie indicate tra gli aventi diritto e che possono aderire alla campagna:

- persone di età pari o superiore a 60 anni;

- addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza, studenti in medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione;

- familiari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità.

È possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (in particolare quello antinfluenzale).

DOVE CI SI PUÒ VACCINARE: i vaccini covid e anti-influenzale sono disponibili presso:

· gli Ambulatori dei Medici di Medicina Generale aderenti ad entrambe le campagne;

· le Farmacie del territorio che hanno dato la loro adesione e che sono indicate negli appositi elenchi disponibili anche online.

· l’Hub Vaccinale dell’Ospedale per i cittadini aventi diritto in questa fase di avvio alla vaccinazione Covid (si precisa che presso tale sede la vaccinazione antinfluenzale potrà essere effettuata solo in co-somministrazione con quella covid), nelle giornate giovedì 19 e 26 ottobre dalle 14.00 alle 15.45, previa richiesta tramite email a infocovid19@aslbi.piemonte.it oppure contattando i recapiti 015- 15159256, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

In caso di nuovi aggiornamenti da parte del Ministero della Salute e della Direzione Regionale Sanità, l’ASL di Biella informerà tempestivamente in merito.