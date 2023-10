A Biella nasce l'Associazione italiana donne medico, a oggi 35 le iscritte

Un incontro svoltosi domenica 15 ottobre ha segnato la nascita della sezione biellese dell’Aidm, associazione italiana donne medico. Il primo appuntamento è stato ospitato nella sala convegni del Fondo Edo Tempia, una scelta emblematica: ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e all’informazione sui tumori femminili e questa è stata l’occasione per sottolineare la vicinanza alle pazienti. «Abbiamo voluto raccontare la realtà delle nostre professioniste e della nostra associazione» dice la presidente della sezione Anna Nelva «che è riconosciuta come società scientifica dal Ministero. È stata anche l’occasione per condividere un momento di festa».

La giornata è stata introdotta da Adriana Paduos, donna medico che ha fatto anche gli onori di casa in qualità di direttore sanitario del Fondo Edo Tempia. Ada Fattorini, a lungo ai vertici dell’Asl di Biella, ha portato la sua esperienza sulla condizione del passato e del presente in Italia e nel Biellese delle donne medico. Monica Gasparini ha parlato della nascita e dello sviluppo della Mwia, sigla che indica l’associazione internazionale delle donne medico di cui l’Aidm fa parte. Ad Anna Nelva è toccato il compito di spiegare la genesi, i progetti e gli obiettivi della sezione biellese. Hanno portato il loro saluto anche Eva Anselmo, direttore sanitario dell’Asl di Biella e Franco Ferrero, presidente dell’Ordine dei medici provinciale, che ha garantito il suo sostegno alla nuova realtà. L’incontro si è svolto grazie anche all’appoggio del Soroptimist.

Le iscritte sono già 35: «Rappresentano» spiega la presidente «varie realtà ospedaliere e del sistema sanitario nazionale sul territorio e non mancano le libere professioniste. Ora vogliamo aprire rapporti di collaborazione con le realtà del territorio al fine di aumentare la consapevolezza sui temi della medicina di genere e delle pari opportunità».