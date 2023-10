Provincia, in vendita la caffetteria - Foto archivio newsbiella.it

La Provincia di Biella intende procedere alla vendita della caffetteria, stabile che, nel 2020, era già stato messo all’asta con un prezzo base di 188.250 euro.

L’asta era poi andata deserta, ed i gestori di allora (che sono anche gli attuali) hanno continuato a gestire il locale con contratto di affitto.

Nel frattempo la Provincia ha regolarizzare lo stabile dal punto di vista architettonico ed edilizio con Sovrintendenza Belle Arti Paesaggio e Comune di Biella. E, come si legge in provvedimento dirigenziale dell’11 ottobre, ne ha rideterminato il valore in 191.956,67 euro, e ha conferito a professionista l’incarico di frazionamento ed accatastamento della caffetteria distintamente dal palazzo provinciale, finalizzato al successivo rogito notarile.