Miglioramento della qualità dell’aria, Biella in prima linea: l'assemblea generale, FOTO

Una delegazione di Biella, composta dall’assessore alla Montagna Barbara Greggio, dal consigliere Alessio Ercoli e da alcune rappresentanti della Consulta Giovani Città Alpina (Matilde Lacchia, Carolina Catania e Benedetta Busa) hanno partecipato all’assemblea generale dell’Associazione delle Città Alpine dell’Anno, tenutasi a Sonthofen, in Germania.

Ercoli ha presentato la delibera sulla piantumazione degli alberi che assorbono il particolato Pm10, l’ozono e il biossido di azoto; mentre l’assessore si è soffermata sulla parte del Forum organizzato nei prossimi giorni a Biella, che prevede il tema del cambiamento climatico e dell’utilizzo dell’acqua: analizzato da esperti e scienziati delle Città Alpine. Infine le rappresentanti della Consulta Giovani hanno partecipato al workshop con gli incaricati di Cuneo, Sondrio, Belluno, Sonthofen e il gruppo di giovani di Alpine Town of the Year.

Durante l’assemblea è stata presentata, dalla Svizzera, una relazione sull’utilizzo e riciclo delle acque all’interno dei centri urbani, progetto già utilizzato da alcune città svizzere; che comprende anche il monitoraggio dei torrenti e il riciclo delle acque piovane e reflue. Inoltre Barbara Greggio è stata riconfermata vice presidente dell’associazione “Città Alpine dell’anno”.

“È stato importante poter conoscere strategie, relazioni scientifiche, prassi e metodi adottati da altre città - spiega l’assessore Greggio -. In particolare quella della comunità Svizzera, sull’attuazione di metodologie legate all’economia circolare ed all’acqua in modo specifico. Tutto ciò per permettere a Biella di essere allo stesso livello delle altre cittadine europee e fare un decisivo passo in avanti e non rischiare di restare due passi indietro”.

“Durante l'Assemblea Generale abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con le altre Città Alpine europee e aggiornarci sulle attività svolte dai Comuni – afferma il consigliere Ercoli - Biella è stata grande protagonista con la delibera sulle buone pratiche per il verde urbano, finalizzate al miglioramento dell'aria e alla riduzione di inquinanti, che costituisce un'azione concreta e tangibile e può diventare un modello virtuoso anche per altri enti”.