Il silenzio di Luminosa per dire "no" alle guerre, FOTO e VIDEO per newsbiella.it di Mattia Baù

Per Luminosa siamo di fronte “ad una società che facilmente tende a dimenticare quanto di grave è accaduto sia nel secondo conflitto mondiale, sia durante lo stillicidio dei morti di mafia innocenti”.

E per questo motivo oggi martedì 17 ottobre la rete di Luminosa ha proposto un incontro del silenzio nei pressi del Battistero di Biella, per non dimenticare quando sta accadendo nel mondo, per dire "no" a tutti e 34 i conflitti in corso. A rompere il silenzio è stato solo un rullo di tamburi dopo la pronuncia del nome di ogni Paese coinvolto tutt'ora in una guerra.