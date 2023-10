Tennis tavolo: Autogarbaccio/MB Line buon esordio al primo Grand Prix a Asti

E stato buono l esordio dei giovani pongisti dello Splendor targato Autogarbaccio/MB Line, al primo Grand Prix giovanile che si è svolto ieri nel complesso sportivo di Isola d' Asti.

Sotto la guida di Daniela Sandigliano , Matteo Bianchetto e Michele Capodiferro, i ragazzi si sono ben comportati nella prova unica che raccoglie tutti i giovani atleti di Piemonte, Valle d Aosta e Alcuni anche dalla Liguria



Nell' under 13 maschile, Alvarado Leonardo raggiunge gli ottavi, mentre nell' under 15 ben 3 atleti ai quarti: Mattia Zoppello , Erick Marangone e Riccardo Motta.



Under 17 con Francesco Bidese e Erick Marangone agli ottavi, mentre nella stessa gara è derby in casa fra Tommaso Zoppello che supera nella finale dei recuperi Gabriele Negrone.

Sempre Tommaso Zoppello raggiunge gli ottavi nell' under 21.

Buona anche la prova di Lorenzo Caschili, Nicolò Abbiatico, Andrea Saitta Pietro Zagheni e Martina Picco, unica a rappresentare il settore femminile.

Prossimo appuntamento al Pala Aguggia a Cossato con la seconda prova zona nord il 12 di novembre.