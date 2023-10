Monterosa Ski presenta la stagione invernale 2023/2024: Ecco le date di apertura e le proposte skipass

L’apertura della stagione invernale rappresenta sempre un grande evento, non solo per gli amanti della montagna ma, anche, per lo stesso comprensorio Monterosa Ski che, anche quest’anno con grande entusiasmo, dà il via al conto alla rovescia per le nuove aperture 2023-2024: da venerdì 1° dicembre 2023 sino a domenica 14 aprile 2024 sarà aperto con gli impianti che collegano le tre valli tra Alagna, Gressoney e Champoluc. Cliccando qui si accederà all’agenda completa e, a questa sezione, si accederà invece a tutti gli orari di Monterosa Ski.

Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero Monterosa Ski, anche quest’anno, sarà dinamico: acquistandolo in anticipo e online, si otterranno infatti le migliori tariffe. Tutte le info a questo link.

Gli impianti e le piste all’Alpe di Mera saranno aperti dal 6 al 10 dicembre, il 16 e 17 dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre al 24 marzo 2024 (condizioni di innevamento permettendo). Per scoprire tutti gli orari, clicca qui.

Gli skipass giornalieri, mattinieri, pomeridiani e i plurigiornalieri all’Alpe di Mera seguiranno, invece, un listino con giornate feriali e festive. Se si scegli di acquistare online il proprio pass, si risparmieranno € 2 per ogni giornata di sci. Clicca qui per scoprire le tariffe di Alpe di Mera.

SKYPASS STAGIONALI

La vendita degli skipass stagionali è già attiva: è possibile scegliere dove sciare e acquistare il proprio pass online, per il comprensorio o per l’Alpe di Mera, ad eccezione però delle tariffe riservate ai residenti in Valsesia che potranno scegliere tra pagamento con bonifico o acquisto in cassa.



Ecco tutte le tariffe:

Stagionali Monterosa Ski: https://monterosaski.eu/skipass-stagionale-monterosa-ski-19462

Stagionali Alpe di Mera: https://monterosaski.eu/esperienze/tariffe-alpe-di-mera-20939

Residenti in Unione Montana Valsesia: https://monterosaski.eu/residenti-unione-montana-valsesia-24759

BIGLIETTERIE APERTE

Le biglietterie di Alagna e di Scopello saranno aperte per l’acquisto degli skipass stagionali, per l’attivazione del servizio Teleskipass e per dare tutte le informazioni utili per la “stagione sulla neve”.

Per maggiori informazioni: Clicca qui.

PROMO FAMIGLIA - ALPE DI MERA

L’Alpe di Mera è una tappa imperdibile del Comprensorio Monterosa Ski, con la vista più bella sul Monte Rosa di tutta la Valsesia. All’interno del negozio online, nell’area dedicata agli stagionali, è attiva una Promo dedicata proprio alle famiglie.

Per maggiori informazioni: Clicca qui.

MONTEROSA FREERIDE PARADIS

Se le centinaia di chilometri di piste perfettamente battute del Monterosa Ski non sono abbastanza, allora si è pronti a passare al livello successivo: Monterosa Freeride Paradise significa spingersi più in alto, dove gli incontri umani si fanno più radi, mentre quelli con la natura diventa via via più intenso, dove si rimane soli con la montagna, quella vera.

Per maggiori informazioni: Clicca qui.