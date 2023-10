Gincana MTB e castagnata al Santuario di Graglia, FOTO

Ieri, domenica 15 ottobre nella splendida cornice del Santuario di Graglia, si è svolta la tradizionale gincana in mountain bike per i bambini delle scuole elementari e la castagnata. L’evento è stato organizzato dal Gruppo Sportivo Graja per quanto riguarda la parte sportiva, mentre la Proloco del Santuario e il Gruppo Alpini hanno curato la castagnata e il rinfresco. A tutti i 35 bambini sono state consegnate, all’iscrizione, delle bellissime t-shirt celebrative fatte realizzare dalla Fondazione del Santuario; divisi poi in tre categorie femminili e tre maschili, si sono sfidati su due manche potendo scartare il peggior tempo. Al termine della gara, dopo un abbondante rinfresco, la premiazione con tanto di medaglia e gadget a ricordo della manifestazione.

Si riportano i nominativi dei primi classificati di ogni categoria:

categoria 1 elementare femminile 1- BORTIGNON GRETA categoria 1 elementare maschile 1. COLLU FEDERICO 2. GHIARDO MARTINO 3. COVELLI BORRIONE MATTIA

categoria 2-3 elementare femminile 1- CALLIGHER GRETA 2- MASSARO LYDIA 3- CHIAVERINA ELISA categoria 2-3 elementare maschile 1- FINOTTI DAVIDE 2- ARESI LEONARDO 3- VARACALLI FRANCESCO

categoria 4-5 elementare femminile 1- DEFILIPPI RAKHEE 2- SALMASI SOFIA 3- BORRIONE ANNA

categoria 4-5 elementare maschile 1- MIGLIETTI NICOLO’ 2- BORTIGNON GIOELE 3- MASSARO ALEX