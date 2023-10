Biella, Vanilla si aggiorna alla versione 2.0: l’inaugurazione della nuova attività, FOTO e VIDEO

Sabato 14 ottobre, evento da record: i partecipanti riempiono il locale, durante l’inaugurazione sono in moltissimi a partecipare alla storia di Vanilla 2.0, che introduce novità stuzzicanti e appuntamenti musicali. La nuova veste ha accolto un pubblico ampio, che da oggi potrà godere della freschezza del cambiamento.

Primi fra tutti i “Confetti del Vanilla”: finger food che vi invitiamo ad andare a provare, disponibili in loco il giovedì, venerdì e sabato, oppure sarà possibile prenotarne un cabaret.

Ma le novità sono ancora molte e ogni domenica, dalle ore 18:00 alle 22:00, si terrà “Aperitivo in musica”, che vedrà esibirsi, ogni volta, un artista diverso, per accogliere tutti i gusti musicali. Per l’occasione i taglieri misti, che saranno disponibili per tutti i giorni di apertura. Caffè americano da passeggio e aperitivo da asporto coronano la concezione street food, che si adatta ad ogni stile ed esigenza.

Di seguito alcune informazioni, per gustarsi al meglio l’esperienza Vanilla 2.0:

Nuovi orari

Dalle ore 6:00 alle 23:00, da lunedì al venerdì;

Dalle 7:00 alle 23:00, il sabato;

Dalle 16:00 alle 23:00, la domenica con musica live per l'aperitivo.

Per ulteriori informazioni e contatti o per tenersi aggiornati sulle novità:

Facebook: Vanilla 2.0

Instagram: vanilladue.zero

Tel: 320.640.4048

Via Pietro micca, 39, (BI)