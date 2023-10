A Bioglio torna la Cena del Sottobosco per aiutare l'AIB

Torna a Bioglio la Cena del Sottobosco per aiutare l'AIB e i suoi volontari. L'evento è in programma alle 19.30 di sabato 21 ottobre presso l'area festeggiamenti Valentina di Bioglio. Per info: 340.2481936, 335.306514 e 333.6173879.